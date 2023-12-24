Galatasaray taraftarı, Trendol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi karşılaşması için Kadıköy'e gitti.

Ülker Stadı'nda karşılaşmayı izleyecek 2 bin 79 konuk ekibin taraftarı, toplu halde Kadıköy'e hareket etti.

GALATASARAY TARAFTARI 3 YIL 10 AY SONRA KADIKÖY'DE

Galatasaraylı taraftarlar son olarak 23 Şubat 2020'de Kadıköy deplasmanında yer almıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar 3 yıl 10 ay sonra Fenerbahçe derbisinde deplasman tribününde yer alacak.

ERDEN TİMUR'A YOĞUN İLGİ

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Kadıköy'de takımını yalnız bırakmayan taraftarlar ile bir araya gedi.

Stada girişi sırasında yol kenarında durdurduğu aracından inen Timur, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Anadolu Ajansı muhabirine derbi ile ilgili açıklamalarda bulunan Erden Timur, "Hak eden biz olalım. İnşallah hak eden kazansın." ifadelerini kullandı.