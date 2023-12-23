Devre arası transfer dönemi için hazırlıklarına hız veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ: İngilizlerden transfer müjdesi! "Bedava ayrılabilir"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların transfer listesinde bulunan yıldız ismin bedavaya ayrılabileceğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, transferde gaza bastı.
Sarı-kırmızılıların listesinde bulunan yıldız isim için İngiliz basını müjdeyi verdi. İşte detaylar...