Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük maçı CANLI | Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük maçı CANLI | Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tugay Kaan Numanoğlu, kritik maçta düdük çalacak. Mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2023- 18:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023- 19:15