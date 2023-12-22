Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu farkı! Fenerbahçe derbilerinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-kırmızılılar galibiyetle ayrılıp zirveyi almanın hesaplarını yapıyor. Dev maç öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun derbilerde yarattığı o fark ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Averajla 2. sırada bulunan Cimbom, ezeli rakibini mağlup ederek liderliği devralmak istiyor.
Dev karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu, farkını ortaya koydu. İşte o istatistik...