Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha! Ndombele gittikten sonra...
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da tüm gözler derbi karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Aynı zamanda transfer çalışmalarınıda hassas bir şekilde yürüten Galatasaray yönetimi, devre arasında yollarını ayıracağı Tanguy Ndombele'nin yerine gelecek isim için girişimlerine şimdiden başladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 22.12.2023- 10:50 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023- 11:17