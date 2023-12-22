Galatasaray Fenerbahçe derbisi mesaisini sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2023- 15:05