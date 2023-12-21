Fatih Karagümrük engelini kayıpsız geçen Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Victor Nelsson'a Çizme kancası
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Nelsson, sezon başında Davinson Sanchez'in gelmesiyle birlikte Kolombiyalı stoperin arkasında kaldı. Danimarkalı defans oyuncusu, EURO 2024 öncesi oynamak için başka bir takıma transfer olması beklenirken, İtalyan basını müjdeli haberi verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
14 yabancısı bulunan Cimbom, yeni transferlere yer açmak için bazı isimlerle yol ayrımına gitmek istiyor.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde harekete geçti.