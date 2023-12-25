Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin hakemi açıklandı!

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak karşılaşmanın hakemi açıklandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak karşılaşmanın hakemi açıklandı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.