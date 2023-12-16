Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! 2 yıldız devre arasında geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray, transfer rotasını çizdi. Sarı-kırmızılı ekip yolun sonunda kupaya uzanmak isterken flaş hamleler yapacak. Cimbom'un listesindeki 2 yıldız futbolcu ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım, A Grubu'nda Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United ile karşılaştı.
Cimbom, grubunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.