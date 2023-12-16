Bu durum ile ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol. Bundan sonraki hedefimiz kupayı kazanmak" dedi.