Galatasaray'ın Vavacars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunda son günlerde yaşanan olaylarla ilgili konuşan Günay Güvenç "Kendi performansımdan memnunum, daha iyi yapacağım şeyler var. Galatasaray'a gelirken takıma katkı sağlamak istediğimi söyledim. Bana güvendiler, ben de bu güveni boşa çıkarmak istemiyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Zor bir fikstürden geçiyoruz. Futbol bu değil. Bunları benim değerlendirecek halim yok ama içimde bu düşünceler var. Üzülmek, sevinmek futbolda güzeldir. Ezeli rakiplerimiz var. Futbol oynanmasa daha mı iyi? Futbol insanları birleştirir. Unutmak lazım. Sahada olan, sahada kalır. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmek istemiyorum." dedi.

Ayrıca Günay Güvenç "Kazanarak devam etmek istiyoruz. Zor iki maçımız var. Dinlenip, o maçlara konsantre olacağız." açıklamasını yaptı.