TRANSFER HABERİ - Angelino'nun yerine 4 aday! Galatasaray'ın sol bek listesi ortaya çıktı

TRANSFER HABERİ - Angelino'nun yerine 4 aday! Galatasaray'ın sol bek listesi ortaya çıktı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan Angelino, bekleneni veremedi. Yönetici Erden Timur, yıldız ismin yerine 4 farklı adaya göz dikti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2023- 06:40