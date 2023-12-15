Galatasaray'da scout ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor.
TRANSFER HABERİ - Angelino'nun yerine 4 aday! Galatasaray'ın sol bek listesi ortaya çıktı
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan Angelino, bekleneni veremedi. Yönetici Erden Timur, yıldız ismin yerine 4 farklı adaya göz dikti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Cimbom ara transfer döneminde önceliği merkez orta sahayla birlikte sol bek bölgesine verecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un da onayı ile araştırmalar başladı.