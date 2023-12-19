TRANSFER HABERİ - Eski Beşiktaşlı Galatasaray'a geliyor! Son karar Okan Buruk'un

Ligde ve Avrupa'da gidişatını sürdüren Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibe menajerler dikkat çeken bir öneride bulundu. Teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesi halinde eski Beşiktaşlı oyuncu sarı-kırmızılı formayı giyecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2023- 06:40