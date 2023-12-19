Devre arası transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan 2 isme transfer yasağı! "Kupa almadan ayrılmak yok"
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken yıldız isimler takımdan ayrılabilir. Teknik direktör Okan Buruk iki öğrencisine transfer yasağı getirdi. Buruk, yıldız oyuncularına "Kupa almadan ayrılmak yok" dediği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 19.12.2023- 06:40
Tecrübeli hoca, hedefi UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olarak belirledi.
Fotomaç'ın haberine Okan Buruk, talipleri olan Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile özel bir görüşme yaptı.