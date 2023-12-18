Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag nasıl bir takım? Hangi ülkede? Rakibimizi tanıyalım...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda son maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olan temsilcimiz Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bugün gerçekleştirilen kura sonucunda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Peki Sparta Prag nasıl bir takım, Hangi ülkede? İşte tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. olan temsilcimiz Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Bugün gerçekleştirilen kura sonrasında temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda Sparta Prag ile eşleşti.

SPARTA PRAG'I TANIYALIM

AC Sparta Prag, Çekya'nın 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden bir futbol kulübüdür. 16 Kasım 1893'te, Çekya'nın başkenti olan Prag'da kurulmuştur. Sparta Prag, Prag şehrinin en önemli iki takımından biri olarak kabul ediliyor.

Bordo-beyazlı ekip maçlarını 19.944 bin kişilik Genarali Stadyumu'nda oynuyor.

1991-92 sezonundaki Şampiyonlar Ligi yarı finali ve 1927 yılında o dönemki adıyla UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda yarı final, kulübün Avrupa Kupaları'ndaki en büyük başarısı.

Sparta Prag ayrıca, UEFA'nın ilk uluslararası organizasyonu olan Mitroba kupasını ilk kez müzesine götüren takım.

39 milyonluk kadro değeriyle 26,2 yaş değeri ortalaması yakalayan Sparta Prag, ligin genç ve dinamik takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

İlk maçlar 15 Şubat'ta oynanacak, rövanş karşılaşması ise 22 Şubat'ta oynanacak.

EV SAHİBİ AVANTAJI GALATASARAY'DA

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndne geldiği için kura avantajına sahip olacak ve eşleşmede ilk maç İstanbul'da oynanacak.