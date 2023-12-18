UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, topladığı 5 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı elde etti. Avrupa Ligi'nde play-off turu eleşmeleri ve Galatasaray'ın rakibi belli oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Sparta Prag ile eşleşti.
Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.
AVRUPA LİGİ'NDEKİ EŞLEŞMELER:
GALATASARAY- Sparta Prag
Feyenoord - Roma
Milan - Rennes
Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
Shaktar Donetsk - Marsilya