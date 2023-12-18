Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberi: Bu sezon Avrupa'daki yoluna Şampiyonlar Ligi'den başlayan Galatasaray grubunu 3. sırada bitirmişti. Şimde ise Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek olan sarı-kırmızılılıların rakibi belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2023- 15:02 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023- 15:49