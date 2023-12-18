Galatasaray'a kötü haber! Transfere vize çıkmadı

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Ocak ayında flaş hamleler yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, transfer listesini belirlemişti. Ancak Cimbom'un istediği yıldız için kulübünden kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2023- 20:30 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023- 20:32