G.Saray'a kötü haber! Transfere vize çıkmadı
Transferde tarihi takas! Tete gidiyor yerine ise...
18 Aralık 2023 Döviz Kuru!
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G.Saray'a kötü haber! Transfere vize çıkmadı G.Saray'a kötü haber! Transfere vize çıkmadı 20:30
Transferde tarihi takas! Tete gidiyor yerine ise... Transferde tarihi takas! Tete gidiyor yerine ise... 20:07
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