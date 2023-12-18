Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray transferde İtalyanlara rakip oldu! Cimbom'a Sambacı orta saha
Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler orta saha hattına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk rotasyonda sorun yaşamamak için yönetime transfer talebinde bulundu. Aslan, yeni yıldızını Brezilya'da buldu. Cimbom transferde İtalyan devi ile savaşa girecek. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Cimbom'un play-off turundaki rakibi belli oldu.