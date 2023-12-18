GALATASARAY HABERİ: Transferde tarihi takas! Tete gidiyor yerine ise...

Galatasaray'da ara transfer dönemine kısa bir süre kala çalışmalar hız kazandı. Ocak ayında önemli hamleler yapmayı planlayan Cimbom, beklenen performansı sergileyemeyen futbolcularla da yollarını ayıracak. Bu doğrultuda şu ana kadar istenen futbolu ortaya koyamayan Tete ile ile ilgili bomba bir iddia geldi. Sarı kırmızılıların, Brezilyalı yıldızı takasta kullanacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)