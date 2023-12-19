UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu! Galatasaray'ın şansı...
UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekiminin ardından, turnuvada favoriler açıklandı. Euro Club Index, kalan takımların kazanma ihtimallerini açıklarken; Galatasaray'ın şansı da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine grup aşamasını lider bitiren Freiburg, Marsilya, Karabağ, Rennes, Roma, Sparta Prag, Sporting CP, Toulouse ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Milan, Shakhtar Donetsk ve Young Boys katıldı.
Kurada Avrupa Ligi grup birincileri seri başı takım olarak yer aldı.
Organizasyonda ülkemizi temsil eden Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.
Play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak. Turun ilk maçlarına Şampiyonlar Ligi'nden 3'üncü olarak gelen takımlar, ev sahipliği yapacak.
İki ayaklı mücadeleler sonunda tur atlamaya hak kazanan takımlar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yoluna devam edecek. Bu turda kaybeden takımlar ise Avrupa macerasına veda edecek. UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu kuraları ise 23 Şubat 2024 tarihinde çekilecek.
Öte yandan Euro Club Index, 2023/2024 sezonunda takımların UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladı. İşte o liste...