Organizasyonda ülkemizi temsil eden Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

İki ayaklı mücadeleler sonunda tur atlamaya hak kazanan takımlar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yoluna devam edecek. Bu turda kaybeden takımlar ise Avrupa macerasına veda edecek. UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu kuraları ise 23 Şubat 2024 tarihinde çekilecek.