"HARİKA BİR DUYGUYDU"

"Galatasaray taraftarları muhteşem" diyen genç yıldız, İngiliz taraftarlara ilişkin "İlk başta ne diyorlar diye düşündüm. 'Yonus, Yonus?' Benim adım Yunus ama sonra benim adımı söylediklerini fark ettim ve bu gerçekten çok güzeldi, harika bir duyguydu."