Sezon başında Galatasaray'dan Leicester City'e kiralık olarak giden Yunus Akgün, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün hedeflerini açıkladı! "Leicester City'de..."
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Leicester City'e kiralık olarak giden Yunus Akgün, kulübün resmi internet sitesine birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki futbolcu, kulüpteki hedefini de açıkladı. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
"HARİKA BİR DUYGUYDU"
"Galatasaray taraftarları muhteşem" diyen genç yıldız, İngiliz taraftarlara ilişkin "İlk başta ne diyorlar diye düşündüm. 'Yonus, Yonus?' Benim adım Yunus ama sonra benim adımı söylediklerini fark ettim ve bu gerçekten çok güzeldi, harika bir duyguydu."
"BİR ŞEYLERİ DOĞRU YAPTIĞINIZDA..."
"Sahada doğru bir şey yaptığınızda ve katkıda bulunduğunuzda kendinize daha çok inanırsınız ve güveniniz artar. Kulüpteki takım arkadaşlarımın hepsi yardımcı oluyor, hepsi muhteşem."