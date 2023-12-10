Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera, karşılaşmada Adana Demirspor lehine verilen penaltı sonrasında maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'e itiraz ederek sarı kart görmüş ve Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü.
GALATASARAY HABERLERİ: Muslera'dan Fenerbahçe tepkisi! O gerçek ortaya çıktı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Victor Nelsson'un pozisyonunda hakeme isyan etmişti. Deneyimli file bekçisi bunun üzerine sarı kart görürken, Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Tecrbeli eldivenin hakeme itiraz etmesinin nedeni ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Muslera'nın itirazın arkasında Fenerbahçe-Karagümrük maçı var.
TÜRKÇE KONUŞUNCA KART ÇIKTI!
Yusuf Sarı- Nelsson pozisyonunu inceledikten sonra beyaz noktayı gösteren Abdulkadir Bitigen'e takım kaptanı olarak itiraz eden Uruguaylı kaleci, "Fenerbahçe'de aynısı devam diyorsunuz, burada penaltı" diyerek isyan etti ve sarı-kartla cezalandırıldı. 12 yıldır Türkiye'de yaşayan Muslera'nın itirazını Türkçe dile getirdiği ve bu sözlerin saha kenarında duyulduğu öğrenildi.