GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalya devi Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi! Teklif yolda
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam decek olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar takıma yeni katılacak oyuncuların planlamasını yaparken diğer yandan da oyunculara gelen teklifler göze çarpıyor. Cimbom'da ortaya koyduğu oyunla Avrupa devlerinin gözünden kaçmayan o isme İtalya devinden kanca geldi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 15.12.2023- 20:24