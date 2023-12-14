Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele etti.
16 Milyon Euro'luk futbol dersi! Sistemin önemini hatırlattılar
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubundan oldukça dikkat çeken bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı takımla aynı grubu paylaşan Kopenhag ile Manchester United'ın piyasa değerleri pekte bir şey ifade etmedi. 3'te 1 değerde olan takımlar üst seviye ekiplere karşı üstünlük kurdu. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılı ekip grubunu 3. sırada tamamladı.
Cimbom, son maçında Kopenhag ile karşılaştı.