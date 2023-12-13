Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Cimbom Avrupa Ligi'ne konsantre! Galatasaray'dan çifte transfer bombası
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ederken, yönetim devre arası transfer dönemi için gaza bastı. "Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak" diyen deneyimli çalıştırıcı, bu doğrultuda 2 transfer istedi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde adından söz ettirirken, ocak ayında da bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Cimbom son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanla Kopenhag'la karşı karşıya geldi.