UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Kopenhag ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Parken Stadyumu'nda oynanan müsabakadan sarı kırmızılılar 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Cimbom bu sonuçla Devler Ligi'ne veda etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

Parken Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf 1-0'lık skorla Danimarka temsilcisi oldu. Kopenhag'ın galibiyet golünü 58. dakikada Lukas Lerager kaydetti.

Öte yandan Kopenhag'ın golünü atan Lukas Lerager 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Grubun bir diğer maçında ise Bayern Münih, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Cimbom grubunu 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Bayern Münih ve Kopenhag son 16 turuna adını yazdırırken, grubu son sırada bitiren Manchester United ise Avrupa'ya veda etti.

STAT: Parken

HAKEMLER: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini

KOPENHAG: Grabara - Ankersen, Vavro, Diks, Jelert, Lerager, Falk, Diogo Gonçalves (Dk. 67 Cornelius), Achouri (Dk. 81 Boilesen), Elyounoussi (Dk. 90+3 Oscar Höjlund), Claesson

GALATASARAY: Muslera - Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 77 Barış Alper Yılmaz), Torreira (Dk. 77 Sergio Oliveira), Kaan Ayhan (Dk. 61 Mertens), Tete (Dk. 61 Ziyech), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 65 Bakambu), Icardi

GOL: Dk. 58 Lerager (Kopenhag)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Lerager (Kopenhag)

SARI KARTLAR: Jelert (Kopenhag), Zaha (Galatasaray)