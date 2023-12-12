TRANSFER HABERLERİ: Yeni takımlarında ne yaptılar? İşte Galatasaray'ın kiralık giden oyuncuları
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve kadrosunu yenileyen Galatasaray, birçok oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılılarda özellikle kiralık giden yıldızlar dikkat çekerken, yeni takımlarında nasıl bir performans sergiledikleri ise merak ediliyordu. İşte Cimbom'un kiralık gönderdiği isimler ve oynadıkları takımlardaki istatistikleri... | (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 12.12.2023- 14:11 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023- 14:14