Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERLERİ: Yeni takımlarında ne yaptılar? İşte Galatasaray'ın kiralık giden oyuncuları

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım transferde bonservis ve kiralama bedellerine toplamda 29.54 milyon Euro (yaklaşık 923 milyon TL) harcadı.