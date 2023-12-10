TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! 3 Brezilyalı birden

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Santrfor, sol bek ve orta saha bölgelerine takviye isteyen Okan Buruk, talebini yönetime iletti. Kurmaylardan ise beklenmeyen bir transfer rotası çıktı. Cimbom, takviye için Brezilya'ya yöneldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2023- 11:18