Trendyol Süper Lig'de evinde güçlü rakibi Adana Demirspor'u yenerek şampiyonluk iddiasını kanıtlayan Galatasaray gözünü yine transfere çevirdi.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! 3 Brezilyalı birden
Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Santrfor, sol bek ve orta saha bölgelerine takviye isteyen Okan Buruk, talebini yönetime iletti. Kurmaylardan ise beklenmeyen bir transfer rotası çıktı. Cimbom, takviye için Brezilya'ya yöneldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligdeki üst üste üçüncü maçından galibiyetle ayrılarak yoluna doludizgin devam etti.
Puanı 40'a yükselten Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.