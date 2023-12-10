Süper Lig'de 2022/23 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını götüren Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Mourinho'dan Galatasaraylıları kızdıracak transfer hamlesi! Icardi...
Bu sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alan Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun, Mauro Icardi için harekete geçtiği öğrenildi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dünya çapında gündem yarattı.
Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Mauro Icardi oldu.