Bu yarıda Kerem ile ikinci gol geldi. Artık herkes "İş bitti, Galatasaray farka gidiyor" diyordu ki sahneye Nelsson çıktı. Devre biterken soldan çevrilen topa yatarak hamle yapan Nelsson, dirseğini yukarı kaldırdı, topu kesti ve bu penaltıyla Adana Demirspor umutlandı.

Sonuçta son dakikada gelen bir penaltıyla da Galatasaray maçı bitiriverdi. Adana Demirspor için tablo iyi değil, çünkü Demirspor böyle bir takım değildi. Galatasaray ise Kopenhag maçı öncesi ciddi bir moral buldu.