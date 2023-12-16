TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan orta sahaya ses getirecek 2 isim! Fenerbahçe de istemişti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken haraketli saatler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla gündemden düşmeyen sarı-kırmızılılar gözünü ocak ayına dikmiş durumda. Cimbom, orta saha pozisyonu için bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği o isimleri kadroya kazandırmak istiyor. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 16.12.2023- 13:36 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023- 14:46