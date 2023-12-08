Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray - Adana Demirspor maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 15. hafta maçında iki ekip de mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Adana Demirspor maçında müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Kritik karşılaşma öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 8 Aralık Cuma günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Barış (Kazımcan), Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor muhtemel 11'i: Ertaç, İsmail, Semih, Abdulsamet, Abdurrahim, Emre, N'Diaye, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Niang.

MUSLERA BOEY VE OLIVEIRA SINIRDA

Galatasaray'da Adana Demispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek

GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Galatasaray'da, Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Adana Demirspor karşısında oynamayacak. Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti. 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığından dolayı Manchester United ile Pendikspor karşılaşmalarında oynayamamıştı.