Sezon başında Manchester City'e gitmişti! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde umutlarını son maça bırakan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise averaj farkıyla ikinci konumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar sezon başında olduğu gibi devre arasında da transferde adından söz ettirmek ve mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve Manchester City'li yıldızı istediği belirtildi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2023- 20:46