UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Manchester United'ı ağırladı.
GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson için bomba iddia! İlk 11 başlayacaktı ama...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United'ı konuk eden Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Davinson Sanchez'in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de neden Victor Nelsson'u değil de Kaan Ayhan'ı oynattığı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-3 beraberlikle ayrılırken, stoper bölgesinde Davinson Sanchez'in yokluğunda Kaan Ayhan oynadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson'u oynatmak istese de o gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...