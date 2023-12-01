GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson için bomba iddia! İlk 11 başlayacaktı ama...

GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson için bomba iddia! İlk 11 başlayacaktı ama...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United'ı konuk eden Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Davinson Sanchez'in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de neden Victor Nelsson'u değil de Kaan Ayhan'ı oynattığı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2023- 06:40