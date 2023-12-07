GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan oyuncularına liderlik direktifi! Toplantıyı yaptı

Geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaşan ve 2023/2024 sezonuna da flaş bir başlangıç yapan Galatasaray, averaj farkıyla lider Fenerbahçe'nin ardında 2. sırada yer alıyor. Devre arasına lider olarak girmek isteyen deneyimli teknik direktör oyuncularıyla gerçekleştirmiş olduğu toplantıda direktifi verdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2023- 10:20