Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSER HABERİ: Galatasaray'dan Thomas Tuchel'e resmi teklif!
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ile ilgili Alman basınında flaş bir haber yayınlandı. Sarı kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'in teknik direktörü Thomas Tuchel ve Galatasaray'ın adının transferde yan yana geldiği ortaya çıktı. (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılı ekip Devler Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça bırakmıştı.
Galatasaray, Kopenhag ve Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak için kıyasaya bir yarış içinde.