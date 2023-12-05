Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray eski yıldızını getiriyor! Bu transfer çok konuşulur
Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim devre arasında önemli isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Yaklaşık 1 ay önce transfer listesini belirleyen Cimbom'un, sürpriz bir futbolcu için devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların eski yıldızını kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.
Cimbom'un ara transferde en az 3 takviye yapması bekleniyor.