Galatasaray'da galibiyet serisi yeniden başladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden ocak operasyonu! Okan Buruk yıldız transferine kavuşuyor
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray transfer düğmesine bastı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, kurmaylardan devre arasında sol bek bölgesine takviye istedi. Yönetim, rotasını İngiltere çevirdi. Buruk, dünya yıldızına ocakta kavuşacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sarı-kırmızılı ekip deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmada golleri 69. dakikada Bakambu ve 82. dakikada Ziyech kaydetti.