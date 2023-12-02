Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Vukovic, Lusamba, Halil, Oscar, Gökcan, Erencan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Ziyech, Tete, Kerem, Icardi

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.