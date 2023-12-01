Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk istedi yönetim harekete geçti! Sol bek sorununa çözüm bulundu
Son dakika transfer haberi: Bu sezon kadrosuna kattığı sol bek oyuncularından istediği performansı alamayan Galatasaray, ocak ayı için harekete geçti. Devre arasında sol beke takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibe o yıldız önerildi. İşte detaylar... (GS spor haberi
Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılarda özellikle ikinci yarı sergilenen futbol göz doldurdu.
Galatasaray,İngiliz ekibi karşısında aldığı beraberliğin ardından gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.