GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk istedi yönetim harekete geçti! Sol bek sorununa çözüm bulundu

Son dakika transfer haberi: Bu sezon kadrosuna kattığı sol bek oyuncularından istediği performansı alamayan Galatasaray, ocak ayı için harekete geçti. Devre arasında sol beke takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibe o yıldız önerildi. İşte detaylar... (GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2023- 21:15 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023- 21:22