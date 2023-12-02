Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar da şık bir gol kaydeden Hakim Ziyech maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Ziyech'in sözleri...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar da şık bir gol kaydeden Hakim Ziyech maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE ZIYECH'İN SÖZLERİ:

En iyi performansımız değildi. Gol attım ama performans açısından en iyisi değildi, kazandık.

İlk yarıda biraz zorlandık, çok kapalı ve kompakt hareket ediyorlardı, boşluk bulamadık. Cedric, kaleciden dönen topta golü buldu. Ben de uzaktan şansımı denedim ve golü buldum. Bazen şansınızı denemeniz gerekir.