GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Wilfried Zaha kararı! Yeni görevi...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yüzü gülüyor. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncuların performansından dolayı memnun. Buruk, yıldız isim Wilfried Zaha hakkında flaş bir karar aldı. 50 yaşındaki hoca, oyuncusuna yeni bir görev verecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2023- 10:11