Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'a Sambacı stoper! Brezilya'dan bomba transfer iddiası
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom, savunma hattına transfer yapmayı planlıyordu. Bu doğrultuda Cimbom'un transfer operasyonuna dair Brezilya'dan bomba bir iddia geldi. Aslan'ın sürpriz bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlara imza atan Cimbom, devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hedefteki futbolcular için harekete geçti.