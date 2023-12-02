Galatasaray'a Sambacı stoper! Brezilya'dan bomba transfer iddiası

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom, savunma hattına transfer yapmayı planlıyordu. Bu doğrultuda Cimbom'un transfer operasyonuna dair Brezilya'dan bomba bir iddia geldi. Aslan'ın sürpriz bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)