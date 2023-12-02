Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İtalyan devi kararını verdi! Mauro Icardi için geliyorlar
Galatasaray camiasında moraller yerinde. Ligde ve Avrupa'daki gidişatını olumlu yönde sürdüren sarı-kırmızılılarda birçok oyuncunun performansı yüzleri güldürüyor. Cimbom'un yıldız ismi Mauro Icardi, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İtalyan ekibi, Arjantinli golcü için transfer kararını aldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı camiada takımın gidişatı yüzleri güldürüyor.
Cimbom'da birçok isim performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.