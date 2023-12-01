Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Carlo Ancelotti resmen açıkladı! Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı?
Galatasaray'da gündem Mauro Icardi. Geçtiğimiz günlerde yıldız golcü için Real Madrid iddiaları ortaya çıkmıştı. İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Icardi transferi ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı. İşte Ancelotti'nin Icardi iddialarına verdiği cevap... | Galatasaray haberleri
Attığı gollerle sarı kırmızılıları sırtlayan Mauro Icardi 2023 yılına damga vuran forvetler arasına adını yazdırdı.
2023'E DAMGA VURDU
G.Saray'ın bu yıl attığı 99 golün 35'inde Arjantinli yıldızın imzası var.