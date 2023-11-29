UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'ı konuk etti ve rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Milli yıldız, "Gerçekten inanılmaz bir geri dönüşe imza attık. Mücadelemiz bitmedi. Son maçta da aynı mücadeleyle gruptan çıkan taraf olacağız. Parken'de yine tarih yazarız." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United'la sahasında 3-3 berabere kalan Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Gerçekten inanılmaz bir geri dönüşe imza attık. 2-0'dan sonra geri dönmek, karakter koyabilmek çok önemliydi, değerliydi. Sonradan 3-1 oldu, yine yılmadık. Yine çevirdik. Sonuna kadar taşıdık. Mücadelemiz bitmedi. Son maçta da aynı mücadeleyle gruptan çıkan taraf olacağız.

Uzun zamandır bu golün hayalini kuruyordum. Talihsizlikler... Bir türlü olmuyordu. Bugünün geleceğini biliyordum. Anlamlı bir gol attım. Ziyech'in pası da çok güzeldi. Önemli olan burada yenilmememizdi.

Parken'de tarih yazmışlığımız var. Yine yazarız. Buna inanıyoruz. Bu kaliteye sahibiz. Orada güzel oynayıp gruptan çıkacağımıza inanıyoruz.