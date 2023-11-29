Galatasaray,Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile kozlarını paylaştı.

Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan sonra maçın adamı seçilen Galatasaraylı yıldız Hakim Ziyech açıklamalarda bulundu.

İŞTE ZIYECH'IN SÖZLERİ:

Mutluyum. Bu tarz bir maçta 'maçın oyuncusu' seçildiğim için gurur duyuyorum.

Bu tarz maçlarda oynamayı seviyorum. Bu tür maçlarda daha iyi oynadığımı düşünüyorum.

Parken'e final maçına gidiyoruz. Elimizden geleni ve gerekeni yapıp bu gruptan çıkmamız gerekiyor.

Maça bakarsanız görürsünüz, taraftarımız bizi nasıl harika destekliyor. Atmosfer müthişti. Her maçta aynı atmosfer var.