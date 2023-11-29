UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray'la deplasmanda 3-3 berabere kalan Manchester United'da, Bruno Fernandes maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bu gerçekten zor. Gerçekten kötü goller yedik. Tüm o pozisyonlarda gol yememeliydik. Son 2 maçta 2 farklı öne geçtik ve maçları kapatacak pozisyonları değerlendiremedik. Yeterince 'bitirici' değiliz. Açıklayacak bir şey yok. İki farkı koruyamadık ve şimdi elden bir şey gelmez. Her gol attığımızda tekrar pozisyonlar yakaladık. Maçın son bölümünde 4 net gol fırsatımız var. Başımızı kaldırmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve son maçı kazanmalıyız.

Açık konuşmak çok zor. Çok olumsuz olmak istemiyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğumuz efor yeterli değil. Bu şekilde oynadığımız ilk maç değil. Bu tür maçlar akıllı olmanız gerekiyor. Oyunu daha iyi yönetmelisiniz. Herkes ayağa kalkmalı ve kendi hatalarının sorumluluğunu üstlenmeli. Artık her şey bizim elimizde değil. Kazanmaya çalışacağız ve neler olacağına bakacağız.