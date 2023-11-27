Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi 2 eksik!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Saru kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’in tedavilerine devam edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2023- 15:11