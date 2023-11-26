Spor yazarları Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini Icardi, Mertens (2) ve Zaha'nın golleriyle 4-0 mağlup etti. Maçın ardından spor yazarlarından dikkat çeken yorumlar geldi. GS SPOR HABERLERİ
Icardi, Mertens, Zaha... Sarı kırmızılılar kâğıt üstünde dehşet saçan, sahadaysa nefes aldırmayan forvet hattıyla dün akşamki maçı rahat kazandı. Alanya karşısındaki Galatasaray'ı izleyince iyice emin oldum ki; Kerem Zaha'yı kesemez. Dünkü gollerinin ardından Mertens'i de yoruldukça keser gibi duruyor.
Okan Hoca'nın çarşamba günlü on birinde en çok merak ettiğim şey Mertens'in olup olmayacağı. United maçı öncesi Alanya karşısında "ne olursa olsun bu maçı alacağız" inancı başlama vuruşundan itibaren hakimdi. Abdülkerim sakatlığı nedeniyle oynamadı ama United karşısında forma giyecektir. Esas endişe verici olan Davinson'un sakatlanarak çıkması oldu. Umarım Şampiyonlar Ligindeki kritik maçta sahadaki yerini alır.
Ndombele kilo vermiş ve form tutmuş. Üstün bir performansın hayli uzağında olsa da rotasyona girmeyi hak edecek kadar toparlanmış gördüm. Barış Alper'in performansı da etkileyiciydi. Kazımcan'ı bile gayet başarılı buldum. Ziyech, Tete, Demirbay ve Aktürkoğlu'nun maçın son bölümünde aynı anda oyuna girmeleri enteresandı.
Zaha, vitesi her maç arttırıyor, Sanchez zaten vazgeçilmez durumda, yeni transferlerden Tete de dün gece heyecan katmayı başardı. Ziyech ise hala stabil. Demirbay'ı da lig arasına kadar birkaç kez forvet arkasında görebilsek sarı kırmızılı takımdaki gidişatına dair daha net fikir sahibi olacağız. Sezonun en önemli maçlarından birinin arifesinde farklı kazanan Cimbom, çarşamba günü tribüne geleceklerin hevesini iyice kabarttı. United karşısına maçın favorisi olarak çıkmak az buz iş değil...
ZEKİ UZUNDURUKAN – KRAMPON VERİN REAL MADRID'E
Mertens için haftalardır hep şunu söyledik durduk: 'Okan hoca, yaşa bu kadar takılma; Mertens'i adeta yok sayıp, küstürme! Elindeki en yaratıcı oyuncularının başında Mertens geliyor...' Okan Buruk, çarşamba günkü Manchester United maçı olmasa, yine Mertens kulübede olurdu...
Ama Okan hoca, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek haklı bir rotasyon yaptı da Mertens gözlerimizin pasını sildi. İlk yarıyı bir gol, bir asistle tamamladı Mertens. İlk yarıda attığı gol, Hagi golüydü. İcardi de yeni saç imajı ve golüyle geri döndü. İğne ile oynayan İcardi ile sağlam İcardi arasındaki dağlar kadar farka da şahitlik ettik. Herkesin umudunu kestiği Ndombele, gerçekten milli maç arasını iyi değerlendirmiş.
Dün çok iyi niyetli mücadele etti ve hücuma katkı verdi. Yürekli oynadı! Rams Park'ın zemininde harika bir Zaha vardı. Sol kanadı adeta bir hızlı tren gibi kullandı. O kanatta sanki bir ray döşemişti de Zaha hızlı tren misali ileri geri çalıştı durdu.
Torreira her zamanki gibi atom karınca misali iki kişilik mücadele etti. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu olmadan da ilk yarıda maçı tek kale oynadı ve 2-0 skor üstünlüğünü yakaladı. Yani Galatasaray, sahada Muslera-İcardi-Torreira-Sanchez- Zaha varsa her türlü sonuca gitmesini biliyor! Ama Galatasaray; Mertens ve İcardi ile jilet gibi giyinmiş yakışıklı bir delikanlıya benziyor! Kaan Ayhan da oynadıkça ritmini buluyor ve Galatasaray'a büyük katkı veriyor. Dün de savaşçı futbolu ile göz doldurdu.
Maçın 55. dakikasında hakem Ali Şansalan, adale problemi yaşadı ve maça devam edemedi. 4. hakem Yiğit Aslan, 57'de görevi devraldı ve maçı tamamladı. ilk yarının yıldızları İcardi-Mertens 2. yarıda da durmadı. Bu kez İcardi asisti yaptı, Mertens fileleri havalandırdı. Yazının başından beri övdüğümüz Zaha, süper futbolunu jeneriklik bir golle süsledi! Maçın başından sonuna kadar tek kale oynayan Galatasaray, tahrip gücü yüksek futbolu ile Manchester United'ın gözünü korkuttu.
İcardi için yoklama yapan Real Madrid'e gelince: 'Siz 15 milyon Euro'ya İcardi'nin ancak kramponunu alırsınız! İcardi Madrid'e oynamaya değil de davet ederseniz gezmeye gelir! Bu böyle biline!' Alanyaspor'un kadro kalitesi çok düşük! Fatih Tekke'nin bu zayıf kadro ile işi zor!
LEVENT TÜZEMEN – MERTENS ÇOK FARKLI
Milli takım arası Galatasaray'a fazlasıyla yaramış. Teknik direktör Okan Buruk, kendi ayarlarına dönmüş, çok maç oynayan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı'yı dinlendirip bir hayli kilo veren Tanguy Ndombele'yi ilk 11'e koydu. Ziyech&Tete kulübede otururken Barış Alper sağ kanatta görev yaptı. Ama en önemlisi Galatasaray'ın 10 numarası gülen yüzü, arkadaşlarına sürekli enerji veren Mertens geri döndü.
İcardi tamamen iyileşti, golle yeniden tanıştı, 2 de asist yaptı. Mertens, iki mükemmel gol atarken İcardi'ye de asist yaptı. Sahada sadece Galatasaray oynadı. Alanya oynatmamak için otobüsü defansın önüne çekti.
Türk futbolunun marka değerini 'geriye yaslan-bir gol bul-üstüne yat' anlayışıyla yükseltemeyiz. Yayın ihalesinde ücret neden düşük biliyor musun? Korkak, hücum etmeyen, risk bile almayan takımlar yüzünden.
Cebelitarık Milli Takımı, 10 kişi kaldığı maçta Fransa'da Milli Takımı'ndan 14 gol yedi ama otobüsü asla savunmasının önüne çekmedi. Yani korkmadan cesaretle oynamaya çalıştı. Zaha'yı toparlanmış buldum, istekli ve çalışkandı. Sadece coşkulu oynamadı. Takım arkadaşlarıyla da iyi anlaştı ve güzel oyununu şık bir golle süsledi. Ndombele, savaşçı kimliğiyle ön palana çıkarken ikili mücadelelerden galip geldi.
Mertens, G.Saray'ın oyun aklı. Belçikalı yıldız, sahadayken İcardi- Zaha-Boey-Torreira çok daha etkililer. Çünkü Mertens, tecrübesiyle pozisyon almasını iyi biliyor ve arkadaşlarını yönetiyor. Sürekli tribünleri sahanın içine çekiyor. İcardi'ye attırdığı golde topa yaptığı deparla kestiği orta mükemmeldi. Okan hoca, Mertens'ten vazgeçmemeli.