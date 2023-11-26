Torreira her zamanki gibi atom karınca misali iki kişilik mücadele etti. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu olmadan da ilk yarıda maçı tek kale oynadı ve 2-0 skor üstünlüğünü yakaladı. Yani Galatasaray, sahada Muslera-İcardi-Torreira-Sanchez- Zaha varsa her türlü sonuca gitmesini biliyor! Ama Galatasaray; Mertens ve İcardi ile jilet gibi giyinmiş yakışıklı bir delikanlıya benziyor! Kaan Ayhan da oynadıkça ritmini buluyor ve Galatasaray'a büyük katkı veriyor. Dün de savaşçı futbolu ile göz doldurdu.