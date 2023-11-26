Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Menajeri resmen açıkladı! Icardi ile Real Madrid...
Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. İddialara göre İspanyol devi Real Madrid, yıldız ismi devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Arjantinli golcünün menajeri transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Mauro Icardi oldu.
Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Arjantinli golcü, yaptığı skor katkısıyla kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.